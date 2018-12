Seidou Mbombo Njoya veut redorer le blason de la Fecafoot

Copyright de l’image AFP Image caption Seidou Mbombo Njoya

Seidou Mbombo Njoya, président nouvellement élu de la Fédération camerounaise de football, a promis de faire preuve de transparence dans sa tentative de rétablir la crédibilité du football au Cameroun.

Njoya a été élu à la tête de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) mercredi pour mettre fin à la dernière période de 15 mois sous l'égide d'un comité de normalisation.

"Après cinq ans de crise, c'en est assez," a dit le prince Bamun.

"Nous avons tourné le dos à l'éthique pendant trop longtemps et le temps est venu de réévaluer. Nous devons faire de notre mieux pour reconstruire et professionnaliser le football et changer la gouvernance."

Depuis que l'ancien président de Fecafoot, Iya Mohammed, a été emprisonné en 2013, le football camerounais est en pleine crise, passant d'une première période de normalisation sous Joseph Owona à une seconde sous Dieudonne Happi.

"Le football est une passion et j'invite ceux qui aiment encore le football à se joindre à moi pour soulever le bateau Fecafoot qui coule", ajoute Njoya.

"Je sais que la fraternité du football est fragmentée, mais j'appelle les parties prenantes à se rassembler pour que nous puissions apporter des changements.

"Nous avons beaucoup de défis à relever, mais nous voulons donner vie au football féminin et au football des jeunes, tout en restructurant le département technique national.

Agé de 57 ans, Njoya est un ancien responsable du développement au sein de l'instance dirigeante mondiale FIFA et a fait partie du comité de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) sous la direction de l'ancien président Issa Hayatou.