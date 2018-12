Un "bébé miracle" survit à l'épidémie d'Ebola en RDC

Copyright de l’image Ministère de la Santé RDC Image caption Sa mère qui a eu Ebola est morte pendant l'accouchement.

Une petite fille qui a été admise dans un centre de traitement Ebola six jours seulement après sa naissance s'est remise du virus, ont annoncé les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo.

Le bébé est maintenant le plus jeune survivant au monde de ce que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle la deuxième épidémie d'Ebola la plus mortelle au monde.

Sa mère qui a eu Ebola est morte pendant l'accouchement.

Les autorités sanitaires disent que le bébé est un "jeune miracle".

Elle a quitté un hôpital de la ville de Beni, dans le nord du pays, ravagée par les conflits, mercredi, où elle avait reçu des soins 24 heures sur 24 pendant des semaines.

"Elle est rentrée chez elle dans les bras de son père et de sa tante," dit le ministère de la Santé.

Ils ont tweeté une photo des soignants et du bébé jeudi.

La plus jeune guérie d'#Ebola est sortie du Centre de Traitement d'Ebola de #Beni. Elle a été admise alors qu'elle n'avait que 6 jours.

Les pédiatres, les réanimateurs et les nounous du CTE se sont relayés à son chevet 24/24 pour lui donner toutes les chances de survivre.

Peu de cas d'infection chez les bébés ont été signalés, mais les experts soupçonnent que la transmission pourrait se faire par le lait maternel ou par contact étroit avec des parents infectés, selon l'agence de presse Associated Press.

Le virus Ebola se propage généralement par les liquides organiques infectés.

Les enfants représentent aujourd'hui plus d'un tiers de tous les cas, selon l'Unicef, l'agence des Nations Unies pour l'enfance.

Copyright de l’image AFP Image caption La RDC connaît depuis août dernier la pire épidémie de fièvre Ebola de son histoire.

Selon l'OMS, 426 cas au total ont été signalés à Beni et dans ses environs.

Près de 209 personnes sont mortes dans l'épidémie actuelle d'Ebola.

Plus de 11 000 personnes sont mortes et plus de 28 000 ont été infectées en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016, l'épidémie la plus mortelle de la maladie depuis sa découverte en 1976.