Ole Gunnar Solskjaer nouvel entraîneur de Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer le nouvel entraîneur de Manchester United.

Après avoir débarqué José Mourinho, Manchester United a annoncé mercredi 19 décembre avoir nommé le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer au poste d'entraîneur jusqu'à la fin de la saison 2018-2019.

Ole Gunnar Solskjaer, ancien attaquant aujourd'hui âgé de 45 ans, a joué 366 matchs et marqué 126 buts sous le maillot mancunien entre 1996 et 2007 où il était surnommé "Baby Face Killer " (assassin au visage d'enfant).

Il avait pris la direction de l'équipe réserve de Manchester United en 2008, avant d'entraîner le FK Molde (Norvège), à partir de 2010.

"Manchester United est dans mon cœur et c'est fantastique de revenir à ce poste. J'ai hâte de venir travailler avec ce talentueux effectif ", a déclaré le Norvégien.

Pour Ed Woodward, le vice-président de Manchester United, le Norvégien est le candidat idéal de l'après-Mourinho.

"Son histoire à Manchester United signifie qu'il vit et respire la culture du club et que tout le monde est ravi de le retrouver, lui et Mike Phelan."

Solskjær dirigera son premier match samedi à Cardiff, un club qu'il a entraîné de janvier 2014 à septembre 2014.