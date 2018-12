Copyright de l’image Getty Images Image caption Un soldat camerounais à Fotokol en 2015

L'attaque a été perpétrée très tôt dimanche matin. Des femmes et des enfants ont également été enlevés.

Les assaillants armés ont aussi incendiés une vingtaine de maisons.

Les séparatistes, impliqués dans des affrontements avec l'armée camerounaise dans les régions anglophones, sont soupçonnés d'être les auteurs de l'attaque.

Le mois dernier des journalistes de la région rapportaient que des pêcheurs de la localité de Bangourain se faisaient enlever par des séparatistes anglophones qui réclamaient des rançons aux familles des victimes.

La crise anglophone a fait déjà plus de 200 morts au sein des forces de défense et de sécurité camerounaises et plus de 500 morts parmi les civils selon International Crisis Group.

Le conflit a poussé plus de 400 000 personnes à quitter les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest pour se réfugier dans d'autres régions du pays.