Salah, Mané et Aubameyang finalistes du Ballon d'Or africain

Salah, Mané et Aubameyang sont de nouveau finalistes pour le trophée 2018.

Le Ballon d'Or africain 2018 sera décerné le 8 janvier à Dakar par la Confédération africaine de football (CAF).

Il récompensera pour 2018 l'un des joueurs parmi ces trois stars du moment que sont Mohamed Salah, attaquant de l'Egypte et du club anglais de Liverpool, l'actuel tenant du titre, Sadio Mané également de Liverpool et attaquant du Sénégal et Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Arsenal).

Cette shortlist est la même que celle de l'édition 2017. Ils ont été désignés finalistes mardi. Mohamed Salah, vainqueur du trophée en 2017, fait figure de favori après une année exceptionnelle avec Liverpool, même si Aubameyang, victorieux en 2015, est sur une belle lancée avec Arsenal.

Le Gabonais est en tête du classement des buteurs de Premier League avec 14 réalisations, contre 13 pour Salah.

Le Sénégalais El Hadji Diouf (2001, 2002), l'Ivoirien Yaya Touré (2011, 2012) et le Camerounais Samuel Eto'o (2003, 2004) sont les seuls joueurs à avoir remporté le trophée deux fois d'affilée ; un exploit que Mohamed Salah peut aussi réaliser.

