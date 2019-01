Un reportage photo de Grace Ekpu, BBC Africa

Copyright de l’image Grace Ekpu/BBC

Des habitants de Lagos se rendent à la plage pour se soustraire au stress de la ville.

Ils font du pique-nique, jouent au football et font la fête. Les plus audacieux, ou les plus fortunés, peuvent faire une promenade à cheval, avec l'aide des cavaliers trouvés sur place.

Copyright de l’image Grace Ekpu/BBC

Quadri Raji, 19 ans, est un réparateur de téléphones mobiles. Le weekend, il monnaye ses talents de cavalier sur la plage d'Atican.

Il a mis fin à sa scolarité lorsque sa mère a été amputée d'une jambe à cause d'un accident.

Copyright de l’image Grace Ekpu/BBC

Maintenant, il s'occupe de sa maman et espère gagner assez d'argent pour passer ses examens de fin d'année.

"J'aimerais poursuivre ma scolarité. Mais pour le moment, c'est tout ce qu'il me reste à faire pour survivre", dit-il.

Sur la plage, Quadri peut gagner environ 28 dollars (environ 14.000 francs CFA) par jour, mais une partie du gain revient au propriétaire du cheval.

Copyright de l’image Grace Ekpu/BBC

Son cheval, Jack, se produisait comme cheval danseur lors des festivals traditionnels, mais Quadri l'utilise pour gagner des sous sur la plage.

Néanmoins, Jack peut encore faire des tours aux prochains festivals.

Copyright de l’image Grace Ekpu/BBC

Tunde Sanni (à gauche), 28 ans, fait de l'équitation sur la plage depuis plus de 13 ans. Il est maintenant président de l'Atican Horse Rider Association, une association d'amateurs de sports équestres.

Ses deux parents sont décédés en 2008 et il travaille également comme soudeur.

"Grâce à l'équitation, j'ai résisté à la tentation d'aller voler les biens d'autrui", dit-il.

Copyright de l’image Grace Ekpu/BBC

Tunde a une cicatrice sur le front: il s'est fait renverser par une voiture alors qu'il se rendait à l'écurie, à dos de cheval, en 2010.

Copyright de l’image Grace Ekpu/BBC

Stone est l'un de ses trois chevaux. Les deux autres ont nommés Prince et Pale.

Copyright de l’image Grace Ekpu/BBC

Lanre, 30 ans, fait de l'équitation sur la plage, depuis trois ans.

Il travaille également comme éleveur de bétail et vend des chèvres et des dindes au marché local. Le week-end, il promène son cheval, Spaghetti, sur la plage pour gagner de l'argent.

"J'ai une femme et deux enfants à nourrir, alors je viens juste faire des extras pour la famille", dit Lanre.

Copyright de l’image Grace Ekpu/BBC

Le cheval d'Adebowale Dada, Jerry, était destiné aux courses. Il l'a acheté à Kano, une ville située dans le nord du pays, pour 700 dollars (environ 350.000 francs CFA).

"C'est mon seul travail, je dois m'occuper de ma femme et faire des économies pour les frais de scolarité de mes enfants", dit-il.

Copyright de l’image Grace Ekpu/BBC

Le coût d'une randonnée varie entre 1,40 $ et 2,80 $ (entre 700 et 1.400 francs CFA), et les clients sont toujours accompagnés d'un cavalier.

Copyright de l’image Grace Ekpu/BBC

C'est la première fois que Favour Eric monte à cheval. "L'expérience est effrayante, mais elle en vaut la peine", dit-elle.

Copyright de l’image Grace Ekpu/BBC

De nombreux cavaliers de la région doivent trouver des moyens de gagner de l'argent, car les emplois bien rémunérés sont rares.