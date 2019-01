Issouf Bayo rêve de buts et de trophées avec le Celtic de Glasgow

Copyright de l’image Celtic Football Club Image caption Le nouvel attaquant du Celtic, l'ivoirien Vakoun Issouf Bayo

Le nouvel attaquant du Celtic, l'ivoirien Vakoun Issouf Bayo, déclare qu'il veut "marquer des buts et gagner des trophées" avec son nouveau club.

Le 8 janvier, l'attaquant ivoirien s'est mis d'accord avec les champions d'Ecosse sur un contrat de quatre ans soumis à l'obtention d'un permis médical et de travail.

Le Celtic vient de confirmer la signature de Bayo, sous réserve d'une autorisation internationale, par l'équipe slovaque de Dunajska Streda.

"Je sais que je rejoins un club important et je viens ici pour aider le club", dit-il.

"J'ai hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers, tant de grands joueurs sont déjà là".

"Mon but est de marquer autant de buts que possible et d'aider l'équipe, le club et les supporters à gagner des trophées."

Bayo arrive en Écosse en pleine forme avec 18 buts en 23 matches cette saison pour son équipe en Super League slovaque.

"J'ai l'intention de jouer au Celtic avec la même forme qu'en Slovaquie", a-t-il déclaré sur le site du Celtic.

"J'aime marquer des buts et faire la fête avec les fans. Je comprends que les fans du Celtic sont vraiment bons, qu'ils font beaucoup de bruit lors des matches et qu'ils soutiennent l'équipe avec brio, et c'est le genre d'ambiance que j'aime."

A lire aussi :L'Ivoirien Vakoun Issouf Bayo signe avec le Celtic

A lire aussi : Timothy Weah prêté au Celtic

A lire aussi : Kolo Touré au Celtic Glasgow