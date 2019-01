Quatre soldats tués au Burkina Faso

Copyright de l’image AFP Image caption Des soldats du Burkina Faso

Ils ont été tués lors de l'attaque d'une base militaire située dans le nord du pays, au lendemain d'une autre attaque qui a coûté la vie à 10 civils.

Quatre autres soldats ont été blessés lors de cette attaque survenue dans la localité de Nassoumbou, selon une source militaire contactée par l'Agence France-Presse.

Lire aussi :

Kaboré accusé de laxisme

Dix gendarmes tués dans une embuscade au Burkina Faso

Les assaillants seraient venus à bord d'engins à deux roues et auraient tiré avec des roquettes sur les installations de la base militaire.

Le Burkina Faso est confronté depuis quatre ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières.

Dimanche, dix civils ont été tués dans une "attaque terroriste" à Sikiré, dans le nord du Burkina Faso.