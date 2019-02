Bien manger et faire du sport, c'est mieux vivre

Image caption Une alimentation saine et équilibrée peut aider à réduire les maladies non transmissibles et les maladies cardiaques.

Les maladies non transmissibles telles que le diabète et le cancer, ainsi que les maladies cardiaques sont responsables de 71 % des décès dans le monde.

Ce chiffre alarmant pourrait être revu à la baisse si nous surveillons notre alimentation et pratiquons régulièrement une activité physique.

Notre reporter santé Khadidiatou Cissé a rencontré une famille sénégalaise qui tient à avoir une bonne santé. Aminata Bangoura Sambou est une mère de famille qui tient à la santé de sa fille Céline.

Elle l'accompagne chaque weekend à sa séance de sport. Mme Sambou et sa fille sont toutes les deux membres de Docteur Nakamou, une association qui encourage la pratique du sport en vue d'une meilleure santé.

Lire aussi :

Plutôt viande ou légumes ? L'impact climatique de vos aliments

Alimentation : "Mangez méditerranéen"

Si Mme Sambou est regardante sur la santé de Céline, c'est surtout en raison d'une frayeur qu'elle a eue avec le grand-père de celle-ci. Il y a deux ans, M. Bangoura, un bon viveur, a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Depuis lors, Mme Sambou a décidé de changer l'alimentation de sa famille, celle de sa fille de 12 ans notamment, qui est en surpoids.

Image caption Les fruits et légumes sont, avec la viande et les produits céréaliers, les composants d'une alimentation équilibrée.

L'obésité et le surpoids sont devenus un fléau et un problème de santé dans le monde. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les chiffres de l'obésité ont triplé depuis 1975. Et 13 % des adultes de la population mondiale sont obèses.

Une alimentation équilibrée pour une bonne santé

Mme Sambou a diversifié l'alimentation de la famille en suivant les conseils de la nutritionniste Aïcha Fall Ndour. "Le meilleur petit déjeuner est celui qui comprend le maximum de classes alimentaires", conseille Aïcha Fall Ndour.

Une alimentation saine et équilibrée permet de se maintenir en bonne santé et de sauver des vies. Selon la revue médicale britannique The Lancet, une mauvaise alimentation est à l'origine de la mort prématurée de 11 millions de personnes dans le monde par an.

Image caption Il ne suffit pas d'avoir une bonne alimentation, il faut aussi pratiquer régulièrement une activité physique.

Prenant conscience de l'importance d'une bonne alimentation, Céline Sambou évite les sucreries. A l'école, elle préfère emporter avec elle son goûter, afin d'éviter les aliments trop sucrés.

Media playback is unsupported on your device Faire reculer le diabète chez les enfants en Afrique sub-saharienne

On retrouve 70 morceaux de sucre dans 750 grammes de chocolat à tartiner, 50 morceaux de sucre dans un 1,5 litre de soda.

"Mon oncle et mon grand-père sont diabétiques. C'est pourquoi j'ai diminué ma consommation de sucre et me donne à fond au sport", explique Céline Sambou.

Selon les spécialistes de la nutrition, une assiette équilibrée devrait être divisée en trois portions : la viande et les substituts, les produits céréaliers, ainsi que les fruits et légumes. Il faut également veiller à remplacer les boissons gazeuses par les sodas et boire au moins 1,5 litre d'eau par jour.

Le sport, c'est la vie

Mais il ne suffit pas d'avoir une bonne alimentation pour avoir une bonne santé. Il faut également pratiquer régulièrement une activité physique.

Selon l'OMS, on peut attribuer 1,6 million de décès par an à une activité physique insuffisante.

Image caption Fruits et légumes contribuent à une bonne alimentation.

L'agence chargée de la santé aux Nations unies recommande aux enfants et aux adolescents de pratiquer par jour au moins 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée, voire soutenue. Pour les adultes, il faut, au cours de la semaine, 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée ou au moins 75 minutes d'activité d'endurance d'intensité soutenue, voire la combinaison des deux.

Céline Sambou et sa maman ne ratent aucune séance de sport de l'association Docteur Nakamou.

Media playback is unsupported on your device Un menu pour protéger votre santé et la planète

Selon l'OMS, l'activité physique permet "d'améliorer l'endurance cardio-respiratoire, l'état musculaire et osseux, ainsi que les marqueurs biologiques cardiovasculaires et métaboliques".

Quant aux adultes, la pratique d'une activité physique permet de réduire le risque de maladies non transmissibles et de dépression.

L'OMS estime que 3,9 millions d'Africains pourraient, d'ici à 2020, perdre la vie à cause d'une maladie chronique. La sédentarité, un mauvais régime alimentaire et l'obésité figurent parmi les facteurs de risque.

Lire aussi :

Un régime méditerranéen 'peut aider à prévenir la dépression'

L'obésité tuera plus de femmes que le tabac dans 25 ans