La star de la musique urbaine ivoirienne veut décrocher le premier disque d'or du Coupé-décalé.

Il est l'artiste de musique urbaine le plus en vogue du moment en Côte d'Ivoire où ses fans se comptent par millier parmi les amoureux du coupé-décale.

DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier Huon, compte sur cette popularité pour se fixé un objectif ambitieux : offrir au coupé-décalé son premier disque d'or.

"Le Coupé-décalé n'a jamais eu de disque d'or et je veux être le premier à remporter le premier disque d'or international pour le pays. Je ne parle pas de disque d'or national" a-t-il déclaré à la BBC.

Il entend décrocher l'or au plan international grâce à son nouvel album "Renaissance", un opus produit par Universal Music Africa.

Cet album a enregistré la participation de plusieurs grands noms de musique urbaine africaine comme Fally Ipupa, Naza, Niska et Gims.

On retrouve sur ce dernier album d'Arafat la chanson "Jonathan", un titre qui a révèle le DJ ivoirien au public.

Des sonorités du coupé-décalé mixés à d'autres influences qui font de "Renaissance" une production capable de séduire hors des frontières ivoiriennes selon les fans de l'artiste.

"C'est le moment" de mobiliser "la Chine"

Avec plus de 2.300.000 abonnés à sa page Facebook et un nombre tout aussi important de fans dans toute l'Afrique et la diaspora, Dj Arafat est à la tête d'un fan club qu'il appelle affectueusement la Chine.

Invité de l'émission musicale "C'est le moment" de Ata Ahli Ahebla de la BBC, il a lancé un appel à ses fans afin qu'ils se procurent l'album aussi bien en achetant le CD ou via les plateformes de streaming pour lui permettre d'atteindre son objectif.

Pour montrer la voie à cette mobilisation, l'un de ces collègues du coupé-décalé, Safarel Obiang a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il a annoncé avoir acheté 500 CDs.

"Arrêtez les rivalités et soutenez Arafat, c'est lui qui est plus proche du disque d'or.

C'est le Coupé-décalé qui gagne" a lancé l'auteur de Goumouli.

"Renaissance" pour un nouveau Arafat

"J'ai choisi 'Renaissance' comme le nom de mon album parce que je suis un nouveau Dj Arafat" a expliqué celui qui est considéré comme l'artiste le plus populaire du Coupé-décalé.

Ange Didier Huon de son vrai nom est aussi connu dans le milieu du showbiz ivoirien pour des scandales.

Contrairement aux idées reçues, ces scandales communément appelés dans le milieu du coupé-décalé "clashs", sont devenus sa marqué déposée et ont contribué à faire vivre le coupé-décalé.

"Arafat ne fait pas les clashs pour qu'on le voit. Souvent il le fait avec de jeunes artistes du coupé-décalé qui n'ont pas sa notoriété" indique un observateur de la scène musicale ivoirienne et patron d'un magazine culturel.

"Il attire de façon consciente ou non les regardes du public sur eux contribuant à ne pas faire oublier ce mouvement musical".

Mais pour Dj Arafat il faut désormais passer à autre chose.

"On me connait plus pour les histoires de clashs avec mes collègues, mais je ne veux plus être dans des histoires. C'est un nouveau Arafat, plus assagi, un Dj Arafat avec un nouveau comportement et qui est prêt à montrer ses talents au monde entier".

Qu'est-ce que le coupé-décalé ?

Depuis 6 ans, l'émission musicale "C'est le moment" de Ata Ahli Ahebla de la BBC a reçu un nombre important d'artistes du coupé-décalé.

Il s'agit d'un mouvement musical né autour des années 2002 alors que la Côte d'Ivoire est en proie à un conflit politico-militaire.

Il est impulsé par Douk Saga (1974-2006) et la Jet Set ivoirienne. Le mouvement se veut complet et est basé sur un rythme musical, un style vestimentaire, le buzz et le "travaillement" qui consiste à jeter des coupures de billets de banque sur une personne ou un artiste pour l'encourager.

Depuis ses débuts, le coupé-décalé que certains qualifiaient de mouvement éphémère, résiste à l'érosion du temps.

Dj Arafat après Douk Saga va donner au coupé-décalé un nouveau souffle à travers de nouveaux rythmes et pas de danse.