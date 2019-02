La BBC lance le Prix Komla Dumor 2019

Image caption Komla Dumor, un journaliste ghanéen de BBC World News

La BBC recherche une étoile montante du journalisme africain pour le BBC World News Komla Dumor Award, qui est à sa cinquième édition.

Les journalistes de tout le continent sont invités à proposer leur dossier de candidature pour ce prix, qui vise à découvrir et à promouvoir de nouveaux talents africains.

Le lauréat passera trois mois au siège de la BBC à Londres, où il recevra un coaching auprès de journalistes et professionnels des médias expérimentés.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 26 février 2019 à 23 h 59 GMT.

Ce prix a été créé en l'honneur de Komla Dumor, un journaliste ghanéen de BBC World News, décédé subitement à l'âge de 41 ans en 2014.

Cette année, le prix sera officiellement lancé à partir de la ville nigériane de Lagos.

Ce prix sera décerné à une personne exceptionnelle vivant et travaillant en Afrique, qui combine de solides compétences en journalisme, un flair à l'antenne et un talent exceptionnel pour traiter des sujets africains.

En plus de passer du temps avec la BBC à Londres, le lauréat aura l'occasion de voyager en Afrique pour raconter une histoire - et la faire partager à travers le continent et le monde.

Les vainqueurs des éditions précédentes

2015 : Nancy Kacungira , Ouganda

Ouganda 2016 : Didi Akinyelure , Nigeria

Nigeria 2017 : Amina Yuguda , Nigeria

Nigeria 2018 : Waihiga Mwaura, Kenya

Image caption La BBC reconnait à Komla Dumor une carrière exceptionnelle au service de l'information africaine

Le journaliste kenyan Waihiga Mwaura a remporté le prix l'année dernière et a fait un reportage au Togo pour son projet principal sur les jeunes innovateurs qui transforment les déchets électroniques en imprimantes et robots 3D.

S'exprimant avant le lancement, Jamie Angus, directeur du BBC World Service Group, a déclaré :

"A une époque où le journalisme impartial et factuel n'a jamais eu autant d'importance, il est important que nous nous tournions vers les journalistes qui connaissent, comprennent et peuvent contextualiser les sujets en lien avec l'Afrique pour un public mondial afin que nous puissions offrir une image complète de ce qui se passe sur le continent".

"Tous les précédents lauréats ont montré qu'ils sont des journalistes exceptionnels et qu'ils ont apporté des innovations dans la manière d'améliorer l'engagement avec les publics locaux".

"Nous sommes très heureux de poursuivre l'héritage de Komla et nous attendons avec impatience de trouver un autre journaliste exceptionnel sur le continent."