Ebola fait 500 morts en RDC

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un centre de traitement d'Ebola en RDC.

Le seuil des 500 morts franchi en six mois d'épidémie Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo.

Au cours des six derniers mois, au moins 785 personnes ont été affectées dont 502 sont décédées.

Un cinquième d'entre eux sont des enfants dont la plupart avaient moins de cinq ans selon Save the Children.

En janvier, les cas sont passés de 20 par semaine à 40.

«Si des mesures urgentes ne sont pas prises, l'épidémie pourrait durer encore six mois, voire toute l'année a déclaré Heather Kerr, Directrice Pays de l'ONG en RDC.

Certaines des communautés touchées sont hostiles aux agents de santé.

L'insécurité et la violence dans l'est du pays, conjuguées à la peur et à la suspicion dans certaines communautés, rendent difficile la maîtrise de l'épidémie, la deuxième plus dévastatrice de l'histoire.