Samuel Eto'o : "Ma femme prend bien soin de moi"

Barack et Michelle Obama. L'ex-homme le plus puissant du monde a déclaré, alors qu'il était encore président des Etats-Unis : "Évidemment, je n'aurais rien pu faire sans Michelle. Vous demandiez tout à l'heure ce qui me garde sain d'esprit, ce qui me garde en équilibre, ce qui me permet de faire face à la pression. C'est cette jeune femme ici même... Non seulement elle a été une grande Première Dame, mais elle est mon roc. Je compte sur elle sur de nombreux points, chaque jour. "