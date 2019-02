Copyright de l’image Getty Images Image caption Une mère et son bébé portant une couche - archives

Le ministère camerounais du commerce a interdit à titre conservatoire la commercialisation des couches jetables importées.

La décision a été prise suite à une réunion entre le ministère du commerce, les représentants de l'Agence norme et qualité, du laboratoire national d'Analyse et d'expertise médicale mais aussi des importateurs et producteurs des couches jetables.

Les couches importées seraient nocives à la santé selon des analyses de l'Agence norme et qualité.

Mais le laboratoire national d'analyse et d'expertise médicale effectuera des analyses complémentaires sur les couches indexées.

La ligue camerounaise des consommateurs exhorte les mamans à utiliser les couches jetables produites au Cameroun.

Réagissant sur les réseaux sociaux, des camerounais se montrent sceptiques quant au respect de cette interdiction.

La vente du whisky en sachet interdite en 2016 continue.