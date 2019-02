Quatre douaniers tués au Burkina Faso

Copyright de l’image Getty Images Image caption (Illustration: Des gendarmes qui vont en intervention après une attaque au Burkina)

Quatre douaniers ont été tués vendredi au Burkina Faso lors d'une attaque contre un poste mobile de douane.

Selon une source sécuritaire, "une équipe mobile de la douane de Cinkassé, qui avait érigé un poste de contrôle à Nohao (une localité de la province du Koulpélogo, dans l'est du Burkina, proche de la frontière togolaise), a été la cible d'une attaque terroriste vendredi.

Un premier bilan faisait état de trois douaniers tués. Il est revu en hausse samedi à cinq morts (quatre douaniers et le prêtre espagnol).

"Le prêtre de la congrégation de Salésien espagnol Antonio César Fernández a été assassiné dans une attaque jihadiste entre le Togo et le Burkina Faso. Le missionnaire de 72 ans a été abattu vendredi ", a annoncé la congrégation des Salésiens de Don Bosco sur son compte twitter.

Le Burkina Faso est confronté depuis quatre ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. D'abord concentrées dans le nord du pays, elles se sont ensuite étendues à d'autres régions dont celle de l'Est.