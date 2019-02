Faut-il se lever tôt le matin ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le fait de se lever tôt ou tardivement pourrait dépendre de nos gènes.

Pour réussir, il faut se lever tôt : c'est ce qu'on nous dit souvent. Une sagesse populaire dit même que "le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt".

Être matinal pourrait rendre plus productif. Les célébrités et les chefs d'entreprises ou managers le font. Vous seriez aussi en meilleure santé et plus heureux en vous levant tôt. Vous vous sentiriez aussi en plein contrôle de votre vie.

Malgré l'abondance de telles histoires, se lever à une heure indue n'est pas un gage de productivité et ne résoudra pas forcément vos problèmes de gestion du temps. Pour certains, cela peut même être contre-productif.

L'astuce consiste à trouver une routine adaptée à votre situation.

Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à trouver le rythme de sommeil qui vous convient.

Quels sont les avantages de se lever tôt?

Il peut y en avoir beaucoup - du moins, selon toutes les personnes qui se lèvent à l'aube.

Beaucoup de gens mettent en avant le fait qu'il y ait moins de distraction pendant les premières heures de la journée : par exemple, les enfants et les autres habitants de la maison dorment probablement encore, et vous recevrez sans doute moins de SMS ou d'emails à ce moment-là.

Le PDG d'Apple, Tim Cook, affirme qu'il se lève à 03h45 pour commencer à consulter ses emails. Oprah Winfrey dit qu'elle se réveille tous les jours à 06h00 pour réfléchir, méditer et faire de l'exercice physique avant de commencer à travailler à 09h00.

Des études suggèrent également que le fait de se lever tôt et le succès pourraient être liés. Les personnes qui se réveillent tôt sont plus en phase avec les horaires traditionnels de travail et ont généralement une personnalité plus proactive, ce qui pourrait entraîner de meilleures notes à l'école ou des salaires plus élevés au travail.

Mais le fait de vous lever tôt ou non pourrait dépendre de vos gènes.

De nombreuses recherches montrent que certaines personnes sont biologiquement plus aptes de se sentir plus actives le matin, tandis que d'autres sont à leur pic d'efficacité la nuit.

Donc, si vous ne vous sentez pas naturellement énergiques le matin, et que vous décidez quand même de vous lever tôt, vous risquez de saboter vos pics de performance.

Se lever tôt peut-il être contre-productif?

Oui. Surtout si, normalement, vous ne vous réveillez pas très tôt et que vous essayez de suivre ce rythme par simple effet de mode.

Pour Rachel Salas, professeure agrégée de neurologie, spécialisée en médecine et troubles du sommeil à l'Université Johns Hopkins, aux États-Unis, il est surtout important de faire des nuits complètes et de dormir à la même heure.

Se lever très tôt signifie que vous pourriez être affectés par les nombreux effets négatifs de la privation de sommeil, notamment les sautes d'humeur, le manque de concentration, un gain de poids potentiel, l'anxiété, un risque accru de maladies cardiaques et une pression artérielle élevée.

Les experts recommandent de chercher à savoir ce qui vous convient le mieux. N'écoutez pas les leaders d'opinion ni les influenceurs LinkedIn. Faites attention aux moments où vous vous sentez le plus fatigués et le mieux éveillés. En vacances, notez les moments où vous vous endormez et vous réveillez naturellement. Essayez de synchroniser votre emploi du temps avec ces horaires, car c'est ainsi que vous exploiterez le mieux votre énergie naturelle.

Il s'agit de connaître vos préférences en matière de sommeil et les moments de la journée - ou de la nuit - où vous vous sentez en meilleure forme.