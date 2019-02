Image caption Ali Bongo de retour au Gabon, en audience avec le Premier ministre.

Le président gabonais Ali Bongo Ondimba est rentré hier soir du Maroc où il était depuis trois mois en convalescence, après un AVC.

Il a reçu aujourd'hui plusieurs responsables politiques en audience au palais présidentiel.

Des photos du chef de l'Etat recevant en audience des personnalités au Palais de Bord de mer ont été diffusées lundi après-midi par la présidence.

Il y avait les présidents de la Cour constitutionnelle et de l'Assemblée nationale, Marie-Madeleine Mborantsuo et Faustin Boukoubi, ainsi que le chef du gouvernement et son directeur de cabinet, Julien Nkoghe Bekalé et Brice Laccruche Alihanga,

La présidence précise dans un communiqué que M. Bongo a également reçu plusieurs ministres et a annoncé que le "tout premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale" du Premier ministre Julien Nkoghe Bekalé, nommé en janvier, se tiendrait mardi.

Ali Bongo a "gardé le souvenir" et sa "lucidité, il est très alerte", a déclaré le président de l'Assemblée, Faustin Boukoubi, après l'audience à la chaine de télévision Gabon 24.

Il s'agit de son second retour depuis son AVC, le 24 octobre, alors qu'il se trouvait en Arabie Saoudite.

Mi-janvier, le président avait fait un passage de moins de 24 heures à Libreville pour assister à la prestation de serment du nouveau gouvernement.

Très peu d'informations filtrent sur le président gabonais et son état de santé.

Il est rentré dans la nuit de dimanche à lundi du Maroc, mais "pourrait y revenir" plus tard, a indiqué son entourage à l'AFP.

