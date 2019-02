Copyright de l’image Getty Images Image caption Notre cerveau moderne semble sauter d'une distraction à l'autre.

Voici les meilleurs conseils pour empêcher votre cerveau de s'égarer et donc d'utiliser à bon escient le temps qui vous est imparti chaque jour.

Notre cerveau moderne semble avoir du mal à se concentrer sur une seule tâche, passant constamment d'une activité à l'autre, notamment à cause de l'utilisation des gadgets comme les téléphones portables et les ordinateurs.

1. Qui vole notre concentration ?

De nombreux produits numériques volent notre bien et notre ressource les plus précieux : notre temps.

Médias sociaux, publicité ciblée, YouTube, applications : les grandes entreprises technologiques ont appris à monétiser la procrastination et nous sollicitent constamment notre attention.

"Derrière chaque application, il y a toute une équipe de développeurs, de psychologues et d'experts dont le seul but est de voler votre attention", dit Belinda Parmar.

"Il y a toute une industrie qui se consacre à attirer notre attention, et la plupart d'entre nous ne s'en rendent même pas compte ", dit Belinda Parmar, une ancienne "évangéliste" de la technologie qui est maintenant si préoccupée par ses effets néfastes sur notre santé mentale qu'elle est devenue une militante contre la dépendance aux technologies.

"L'objectif principal de l'industrie de la tech est de nous faire perdre du temps", affirme Parmar.

"Quand Reed Hastings, PDG de Netflix, vous dit que son plus grand concurrent est le sommeil, cela devrait vous faire réfléchir ", dit Parmar avant d'ajouter :

" Si vous souffrez d'un manque de sommeil chronique, comment allez-vous avoir le niveau de concentration nécessaire dans votre vie ?"

Parmar, aujourd'hui PDG de The Empathy Business, reconnaît que la technologie a de nombreux avantages, mais souligne qu'elle " a aussi un côté sombre".

"Vous êtes un individu qui essaie de faire un choix éclairé... mais vous ne savez pas que derrière chaque application, il y a toute une équipe de développeurs, de psychologues et d'experts dont le seul but est de voler votre attention", dit-elle.

2. Pourquoi sommes-nous si dépendants de la distraction ?

La nécessité de vérifier constamment nos téléphones - le rituel de sortir nos appareils pendant que nous attendons le bus, dans un ascenseur, dans les toilettes, etc. - s'appelle un " programme de récompenses variable ", explique Tim Wu, professeur à l'Université de Columbia.

Il est l'auteur de "The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads" (Les marchants d'attention : la lutte acharnée pour rentrer dans nos têtes).

B. F. Skinner, célèbre psychologue et professeur à Harvard, a eu cette idée après avoir mené une série d'expériences.

Nombre d'entre nous éprouvent la nécessité de vérifier constamment nos téléphones.

Nous sommes souvent déçus, mais nous recevons parfois quelque chose que nous trouvons excitant et stimulant, comme un bon article - et qui nous incite à revérifier notre téléphone sans cesse.

"De cette façon, vous perdrez des heures de votre journée, des jours de votre semaine, des mois de votre vie sur des choses qui n'ont même pas vraiment d'importance pour vous", dit-il.

Alors, y a-t-il un moyen d'empêcher nos esprits de s'égarer ?

3. Comment arrêter les voleurs de temps ?

Nir Eyal est un auteur à succès qui étudie la formation des habitudes de consommation. Il est devenu un expert du comportement des consommateurs.

Il connaît tous les trucs qu'utilisent les entreprises de technologie pour mieux capter notre attention... parce qu'il leur a enseigné comment le faire.

Mais bien que cela demande un certain effort personnel, vous pouvez battre le système et maintenir votre concentration.

Voici comment procéder :

Éteignez vos notifications.

Étape 1 - Gérer vos déclencheurs internes

Quand nous sommes distraits, nous cherchons normalement à échapper à quelque chose d'inconfortable.

Essayez de comprendre ce que c'est et gérez-le.

Étape 2 - Prenez le temps de vous distraire

Prévoyez du temps dans votre journée pour être distrait - de cette façon, vous n'aurez pas l'impression que votre temps est envahi.

Accordez-vous une heure fixe, c'est le "temps des réseaux sociaux".

Accordez-vous une heure fixe, c'est le "temps des médias sociaux".

Étape 3 - Enlever les déclencheurs externes

Éteignez vos notifications et les sonneries, pings et dings qui vous disent quoi faire.

Étape 4 - Faire des pactes avec soi-même pour éviter les distractions

Téléchargez une application qui va vous aider à limiter le temps que vous passez sur votre téléphone.

Le facteur clé est la conscience de soi. Une fois que vous vous rendez compte combien de temps par jour vous êtes distrait par votre téléphone ou votre tablette, vous commencerez à la poser.

