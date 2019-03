Le Nigérian Kamaru Usman, premier champion africain de l’UFC

Copyright de l’image Reuters Image caption Le "Cauchemar nigérian" portait les couleurs de son pays d'origine sur son protège-dents.

Le combattant nigérian est devenu le premier champion africain de l'UFC, la prestigieuse ligue d'arts martiaux mixtes (MMA).

Il a battu l'Américain Tyron Woodley par décision unanime, 50-44, 50-44, 50-45, samedi soir, à Las Vegas.

Usman, surnommé le "Cauchemar nigérian", a dominé donc cette compétition réservée aux moins de 77 kilos.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Usman a dominé le combat contre Tyron Woodley.

L'UFC est la plus grande compétition de MMA, où les compétiteurs combinent la boxe, le kickboxing, la lutte et d'autres disciplines.

Lors d'une conférence de presse, Usman a révélé qu'il s'était fracturé le pied avant le combat.

"J'avais dit aux Nigérians que je n'échouerais jamais. Et j'ai réussi le pari", a-t-il dit aux journalistes, s'exprimant en pidgin, un mélange d'anglais et de langues parlées en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Usman est né au Nigeria, qu'il a quitté avec sa famille, pour s'installer à Arlington, au Texas (Etats-Unis).

