Des centaines d'arrestations pour des délits électoraux au Nigeria

Le chef de la police nigériane affirme que plus de 300 personnes ont été arrêtées parce qu'elles étaient soupçonnées d'avoir commis des infractions électorales lors du scrutin du mois dernier.L'inspecteur général Mohammed Adamu déclare que deux policiers ont été tués pendant l'élection, tandis que d'autres avaient été agressés et blessés.

Plus de 50 personnes ont été tuées dans des violences liées aux élections, et des dizaines de personnes ont été blessées. Des fonctionnaires chargés de l'organisation des élections ont été attaqués, et certains d'entre eux ont été violés, selon la police.Le scrutin présidentiel, qui était couplé avec des élections législatives, a été remporté par le président sortant Muhammadu Buhari.

Son principal adversaire, Atiku Abubakar, a rejeté le résultat, assurant qu'il va introduire un recours.

