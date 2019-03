Réouverture de la "Maison Schengen" en RDC

Copyright de l’image Getty Images Image caption La réouverture de de la "Maison Schengen" est une promesse de campagne de Félix Tshisekedi.

Dégel des relations entre la RDC et la Belgique. A Kinshasa, le ''centre européen des visas'' rouvre ses portes ce mercredi, après 13 mois de fermeture.

C'est une bonne nouvelle pour les Congolais qui désirent se rendre en Europe.

Ce dispositif consulaire était fermé suite à des tensions diplomatiques entre la RDC et son ancienne puissance coloniale.

La réouverture de ce centre est le signe d'un réchauffement des relations entre Kinshasa et Bruxelles estime Philippe Brochain, chargé d'affaires de la Belgique en RDC

" Cette ouverture a pu se réaliser au terme d'échanges intenses que nous avons mené avec les autorités congolaises. Elle est aussi un signe visible et tangible de la redynamisation des liens entre la RDC, d'une part, et la Belgique et l'union Européenne, d'autre part", a-t-il déclaré.

Autrefois appelé " Maison Schengen ", le " Centre européen des visas " est en fait une sorte de consulat de l'Union européenne, placé sous l'autorité de la Belgique.

Ce dispositif consulaire avait été fermé par Kinshasa par mesure de rétorsion contre la Belgique.

Kinshasa réagissait à la suspension de la coopération bilatérale décidée par Bruxelles pour protester contre la répression de manifestations demandant le départ de l'ex-président Joseph Kabila.

La réouverture de ce dispositif est une promesse de campagne de Félix Tshisekedi, le nouveau président congolais.

Un autre signe de détente, Kinshasa a récemment autorisé la compagnie aérienne Brussels Airlines à effectuer à nouveau sept vols par semaine entre Bruxelles et Kinshasa.