Obsèques de l'ancien président des Seychelles

Image caption Des femmes toute de rouge vêtu, aux couleurs du Parti du Peuple, sont venu rendre un dernier hommage à l'ancien président des Seychelles décédé.

Les obsèques de l'ancien président France-Albert René ont eu lieu ce jeudi 7 mars à Mahé, la plus grande île des Seychelles.

Cette journée a été également décrétée jour de deuil national.

France-Albert René avait dirigé pendant 27 ans les Seychelles devenant ainsi le président le plus ancien.

Tôt jeudi matin, sa dépouille a été exposée à la State House, c'est le bureau du Président de la République.

Ses proches et les membres du corps diplomatique, lui ont rendu un hommage.

La dépouille de France Albert René a été accueillie par 21 coups de fusil.

L'actuel président des Seychelles Danny Faure, a décrit Albert René comme étant "l'architecte" des Seychelles modernes dans une allocution télévisée.

" On connait tous le travail du Président René pour les Seychelles. Sa lutte pour l'indépendance et la transformation du pays. C'était un vrai patriote avec un amour profond pour son pays. Il a encouragé les Seychellois à forger leur identité et vivre et célébrer leur culture. Il a crée la base pour que les Seychellois puissent être fiers de leur pays. "

Direction ensuite le 'Stade Populaire' pour une dernière communion avec le public.

Tout le long du parcours des femmes, vêtues de rouge, aux couleurs du Parti populaire, fondé par le président défunt, forment des chorales instantanées dans les rues de Mahé.

A sa façon, son peuple lui rend un dernier hommage très appuyé.

Après un service interconfessionnel, France Albert René est inhumé dans le caveau familial à Mont Fleuri.