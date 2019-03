Un vol 100 % féminin d'Ethiopian Airlines pour la Journée de la femme

Par Krassi Twigg, BBC

Ethiopian Airlines célèbre la Journée internationale de la femme en envoyant un vol avec un équipage entièrement féminin, d'Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, à Oslo, celle de la Norvège.

La compagnie aérienne a annoncé sur Twitter cette manière de célébrer les femmes, avec une référence à une chanson des Beatles, "Lucy In The Sky With Diamonds". "Les Lucy sont sur le point de contrôler le ciel pour la 5e fois et s'envoleront pour Oslo le 8 mars prochain", écrit Ethiopian Airlines.

Le vol sera dirigé par un personnel féminin, affirme la compagnie aérienne sur Facebook.

Les opérations aéroportuaires, la répartition des vols, l'enregistrement des voyageurs et l'exploitation au sol, la logistique à bord, la sûreté et la sécurité, la restauration ainsi que le contrôle du trafic aérien doivent être entièrement assurés par des femmes.

Selon Tewolde Gabre-Mariam, directeur général d'Ethiopian Airlines, cette initiative célèbre les femmes sur un continent où persiste "l'inégalité des sexes".

"Nous sommes très honorés d'avoir des femmes pionnières dans le domaine de l'aviation. (…) Avec ce vol, nous honorons et célébrons leur contribution indispensable à notre compagnie et à l'industrie de l'aviation en général, à notre pays et au continent dans son ensemble", ajoute-t-il.

Ce n'est pas une première pour la plus compagnie aérienne, qui a envoyé des vols à Bangkok, Kigali, Lagos et Buenos Aires, avec un personnel entièrement féminin.

Mais Ethiopian Airlines n'est pas la seule compagnie aérienne à laisser les femmes naviguer dans le ciel.

À l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'an dernier, Air India déclarait qu'elle était la première compagnie aérienne à faire le tour du monde avec un équipage entièrement féminin.

L'année dernière, British Airways a également organisé le plus grand vol entièrement féminin du Royaume-Uni, entre Londres et Glasgow. Plus de 60 femmes étaient à bord.

Ethiopian Airlines veut inciter les femmes à conquérir les professions à prédominance masculine.

Selon Dr Saba Fikru, responsable des services sanitaires de la compagnie, 35 % des 16 000 employés sont des femmes.

"De nos jours, un nombre croissant de femmes terminent avec succès leur formation de pilote. Désormais, nous pouvons entendre une voix féminine venant du pont d'envol ou du poste de pilotage", dit-elle.