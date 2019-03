Image caption Une école de plus de 100 élèves se trouvait au troisième étage de l'immeuble qui s'est effondré.

Un immeuble de trois étages s'est effondré sur Mercy Street, Ita-Faaji Lagos Island, vers 10h30 aujourd'hui.Une école de plus de 100 élèves se trouvait au troisième étage, les appartements résidentiels au deuxième étage et les commerces au rez-de-chaussée de l'immeuble.

Ike Okwonkwo, responsable local des secours, a déclaré à la BBC que 8 élèves sont morts et 40 élèves ont été secourus à cette heure.

Les opérations de recherche et de sauvetage sont actuellement en cours et de nombreuses victimes ont été sauvées des décombres de l'immeuble effondré grâce aux efforts combinés de l'Agence de gestion des urgences de l'état de Lagos (LASEMA) et d'autres services d'urgence.Les opérations de secours sont coordonnées par le directeur général de LASEMA, M. Adesina Tiamiyu, avec le déploiement d'équipements de sauvetage lourds et légers.

Un résident a déclaré à la BBC que le gouvernement de l'État de Lagos avait destiné le bâtiment à la démolition depuis 2018 mais que les occupants avaient refusé de quitter les lieux.