Les inondations font 66 morts au Mozambique

Copyright de l’image Getty Images Image caption Des mozambicains ont trouvé refuge sur le toit de leur maison

Une soixantaine de morts et des milliers de déplacés ont été enregistrés au Mozambique après le passage des pluies torrentielles.

Le bilan des fortes pluies au Mozambique qui avait été estimé à au moins 10 morts a finalement été revu à la hausse mardi soir.

La porte-parole du gouvernement Ana Comoana a indiqué à l'issue d'un conseil des ministres qu'au moins 66 personnes ont été tuées par les inondations dans le centre et le nord du pays.

Le gouvernement mozambicain fait aussi état de près de 6.000 habitations détruites, 140.000 personnes sinistrées et plus d'une centaine de milliers d'hectares de récoltes inondées.

Seize centres ont été ouverts dans les provinces de Zambeze et de Tete pour accueillir en urgence les déplacés confirme le gouvernement qui ordonné l'évacuation des zones côtières susceptibles d'être affectées par l'arrivée du cyclone tropical Idai.

"Le gouvernement a placé le pays en alerte rouge en raison de la poursuite des précipitations et de l'arrivée du cyclone tropical Idai, qui devrait atteindre le pays jeudi ou vendredi", a également indiqué la porte-parole.

Le Mozambique, subit régulièrement le passage de cyclones qui provoquent des inondations massives comme en 2015 où les crues avaient causé la mort de 800 personnes et en 2000 et de plus de cent.

Au sud du Malawi voisin, les autorités locales indiquent que les inondations ont également provoqué ces derniers jours 30 morts et laissé plus de 230.000 personnes sans abri.