Élection présidentielle, dimanche, aux Comores

Copyright de l’image Getty Images Image caption Azali Assoumani, le président sortant, est candidat à sa propre succession.

La Cour suprême a rejeté les candidatures des principaux adversaires du président sortant, qui brigue un nouveau mandat.

Cette décision de la Cour suprême donne Azali Assoumani favori de ce scrutin présidentiel, que brigue 12 candidats de l'opposition.

La campagne électorale s'est déroulée dans le calme, selon Yasine Mohabuth, un correspondant de BBC Afrique dans la région, basé à Port-Louis (Ile Maurice).

Mais le pouvoir déclare avoir déjoué une tentative d'assassinant sur le chef de l'État, durant la campagne, que le candidat à sa propre succession a bouclé par un meeting au stade Ajao.

Azali Assouman a visité un hôpital en construction et a rencontré des sportifs et des agriculteurs. Il a évoqué le renforcement de l'unité des trois îles du pays.

Mahamadou Ahamada, un candidat indépendant soutenu par le parti Juwa, a terminé sa campagne par un meeting à Anjouan. Il a demandé au peuple comorien de garder le calme et la sérénité.

L'avocat et ancien ministre Fahmi Said Ibrahim, candidat sans succès à la présidentielle de 2016 et membre du parti Juwa, parle d'un "engagement avec le peuple".

Mohamed Soilihi, lui, mise sur les visites rendues aux Comoriens, dans des coins très éloignés. Cet officier militaire novice en politique voit sa cote de popularité monter auprès de ses compatriotes.

Surnommé affectueusement "Campagnard", il prône l'unité de la nation.

La Commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation de l'élection présidentielle.

Le scrutin est supervisé par l'Union africaine et des observateurs des pays d'Afrique de l'Est.