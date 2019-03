CAN 2019 : le tirage au sort de la compétition prévu le 12 avril

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le tournoi se tiendra en Egypte avec 24 équipe

Après la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 ce week-end, on connait désormais les équipes qualifiées pour la CAN 2019.

La CAN 2019 se tiendra en Egypte dans une nouvelle formule avec 24 équipes. Cette 33ème édition de la Coupe d'Afrique des nations aura lieu du 21 juin au 19 juillet 2019.

Après plusieurs semaines de rencontres dans le cadre des éliminatoires, les équipes qualifiées pour la phase finale sont désormais connues.

Parmi les 23 nations sorties des éliminatoires, douze étaient déjà présents à la CAN 2017 au Gabon en plus du pays organisateur l'Egypte.

Madagascar, le Burundi et la Mauritanie sont les trois novices qui vont découvrir la compétition continentale en Egypte cette année.

Certaines grandes nations du continent à l'instar du Nigeria (vainqueur en 2013) font leur retour en coupe d'Afrique des nations.

L'Angola (qualifiée en 2013), la Guinée (qualifiée en 2015), la Namibie (qualifiée en 2008), l'Afrique du Sud (qualifiée en 2015), le Kenya (qualifié en 2004), la Tanzanie (qualifiée en 1980) et le Bénin (qualifié en 2010) seront présents en Egypte.

Le tirage au sort de la compétition est prévu le 12 avril prochain et les pots du tirage sont connus.

Pot 1 : Sénégal, Egypte, le Ghana, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Cameroun

Pot 2 : Maroc, Nigéria, RD Congo, Algérie, Mali et Guinée

Pot 3 : Ouganda, Afrique du Sud, Guinée Bissau, Zimbabwé, Angola et Burundi

Pot 4 : Mauritanie, Namibie, Bénin, Kenya, Madagascar et Tanzanie