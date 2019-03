Une puissante explosion à Mogadiscio fait au moins 8 morts

Copyright de l’image Getty Images Image caption Scène de chaos après une explosion à la voiture piégée dans la ville de Mogadiscio. (Images d'archives)

Une voiture piégée a explosé près d'un hôtel et restaurant dans la capitale somalienne jeudi, tuant au moins huit personnes, selon la police.

L'explosion qui s'est produite sur une route très fréquentée de Mogadiscio, a envoyé des panaches de fumée dans l'air et détruit deux restaurants ainsi que les voitures garées dans le secteur.

Des responsables de la sécurité et des témoins ont également observé des corps éparpillés sur le sol.

"Il y a eu une forte explosion, probablement causée par un véhicule chargé de explosifs ", a déclaré Adan Abdikadir, un agent de sécurité du gouvernement.

"Jusqu'à présent, nous savons qu'au moins huit personnes sont mortes et une douzaine d'autres ont été blessés", a déclaré le commandant Mohamed Husssein, de la police."L'explosion a détruit un restaurant et tué de nombreuses personnes qui étaient à l'intérieur et à l'extérieur du restaurant. Le nombre de morts pourrait augmenter", a-t-il ajouté.

L'attentat n'a pour le moment pas été revendiqué.

Les militants d'Al Shabaab liés à Al-Qaïda ont, par le passé, pris pour cible le même endroit, l'hôtel Wehliye, qui se trouve le long d'une la rue très fréquentée.