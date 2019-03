Kémi Seba veut porter plainte contre l'Etat ivoirien et un ministre béninois

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'activiste Panafricain Kèmi Seba. (Image d'archives)

L'activiste Kémi Seba, qui milite notamment contre le Franc CFA, compte porter plainte contre l'Etat ivoirien et le ministre Béninois de l'Intérieur. Il l'a fait savoir ce matin lors d'une conférence de presse à Cotonou à laquelle a assisté notre correspondante sur place, Yen Houssou.

"Lorsque partout où vous allez il y a des milliers de gens un peu partout en Afrique qui suivent notre combat politique et que la seule réponse qu'on a à nous imposer pour nous contredire, ce sont des moyens coercitifs tels que la menace ou les expulsions, il en va de notre devoir de marquer symboliquement notre refus", a déclaré Kémi Seba.

Béninois d'origine, le président de l'ONG Urgence Panafricaniste, en tournée de sensibilisation sur le néocolonialisme, dit avoir a été expulsé de la Côte d'ivoire parce qu'il serait une menace à l'ordre public.

Lire aussi :

En visite en Côte d'Ivoire, Kémi Séba reconduit vers son pays

Guinée : l'activiste Kémi Séba refoulé

Une fois au Bénin, il a été interpelé puis relâché hier après une discussion avec le ministre de l'intérieur. Ce dernier l'aurait menacé de restreindre ses libertés s'il continue de déranger les partenaires économiques du Bénin, selon ses propos.

Joint par la BBC, le ministre béninois de l'intérieur nie avoir menacé l'activiste. Sacca Lafia affirme lui avoir demandé de mener ses activités sans troubler l'ordre public.

"Moi à titre personnel je n'ai pas peur de la prison, je l'ai fait à plusieurs reprises et ça ne m'a pas empêché de ressortir plus fort à chaque fois", a martelé Kémi Seba lors de la conférence de presse.

Il a promis de continuer "plus que jamais et avec encore plus de densité" ses mobilisations dans tous les pays d'Afrique francophone.