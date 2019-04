Les vaccins contre le choléra arrivent au Mozambique

Copyright de l’image Unicef Image caption Les doses sont financées par l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (Gavi).

L'Unicef, l'agence des Nations unies pour l'enfance, affirme que près de 900 000 doses de vaccin contre le choléra sont arrivées dans la ville portuaire mozambicaine de Beira pour aider à contenir l'épidémie de choléra qui a éclaté à la suite du cyclone Idai.

Grâce à cette livraison, les autorités sanitaires du Mozambique vont procéder à une campagne de vaccination massive.

Il y a plus de 1 000 cas confirmés de choléra - dont la plupart se trouvent à Beira. Une personne est déjà morte de la maladie.

"Les équipes humanitaires agissent rapidement pour sensibiliser les communautés aux symptômes et aux méthodes de prévention", explique l'Unicef.

Le choléra se propage par la contamination de l'eau par les déchets humains tels que les excréments.L'eau d'inondation elle-même n'est pas le principal risque. Mais le risque provient des sources d'eau potable existantes, qui ont été endommagées par les inondations.

"Ce vaccin contre le choléra doit être considéré comme complémentaire aux mesures d'hygiène individuelles et collectives", a expliqué Ilesh Jani, directeur de l'Institut national de santé du Mozambique.Les gens devraient essayer de ne boire que de l'eau propre, conseille-t-il, ajoutant que "le ministère de la santé et ses partenaires ont distribué de l'eau pure et des purificateurs d'eau dans les communautés".

L'Organisation mondiale de la santé a contribué à la création de sept centres de traitement du choléra au Mozambique.

