Copyright de l’image EPA Image caption Des forces sont venues de Misrata (nord) pour protéger Tripoli de l'offensive rebelle.

L'ONU a demandé une trêve de deux heures pour permettre l'évacuation des blessés et des civils, mais il n'est pas certain que l'accalmie aura lieu après que 21 personnes ont été tuées et 27 autres blessées.

Un médecin du Croissant-Rouge fait partie des personnes tuées.

Les forces rebelles du général Khalifa Haftar, venues de l'est du pays, déclarent vouloir prendre Tripoli, la capitale, où est basé le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU.

Le Premier ministre Fayez al-Serraj dénonce une tentative de coup d'État des rebelles. Les forces du général Haftar ont perdu 14 combattants, selon leur porte-parole, Ahmad al-Mesmari.

Elles mènent depuis jeudi une attaque sur plusieurs fronts, depuis le sud et l'ouest de Tripoli.

