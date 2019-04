Copyright de l’image Getty Images Image caption Selon des témoins oculaires, des soldats ont tenté de faire partir des camionnettes qui tiraient des gaz lacrymogènes lors de la deuxième nuit du sit-in.

Des éléments de l'armée soudanaise ont pris des mesures pour protéger les manifestants à Khartoum après que les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes pour démanteler un sit-in.

Selon des témoins oculaires, des soldats ont tenté de faire partir des camionnettes qui tiraient des gaz lacrymogènes lors de la deuxième nuit de ce rassemblement.

Les manifestants exigent la démission du président Omar el-Béchir.

Des manifestants se sont réfugiés dans un bâtiment de la marine, alors que les tensions entre les forces armées étaient palpables, d'après un témoin.

Jusqu'à présent, Omar el-Béchir a refusé les demandes visant à mettre en place un gouvernement de transition.

Lire aussi :

Au Soudan, la contestation d'Omar el-Béchir prend plus d'ampleur

Que s'est-il passé cette nuit ?

Une manifestante a révélé à l'émission Newsday de la BBC qu'un certain nombre de camionnettes sont arrivées et ont commencé à tirer des gaz lacrymogènes et des balles réelles sur les milliers de manifestants qui participaient à un sit-in dans la capitale soudanaise.

Elle a expliqué que l'armée était d'abord neutre, mais qu'elle a ensuite essayé de chasser les forces de sécurité.

L'identité des forces de sécurité n'est pas claire, mais selon des informations obtenues par le rédacteur en chef de BBC Africa, Fergal Keane, des agents du puissant Service national de renseignement et de sécurité (NISS) étaient présents parmi ces forces.

Voir aussi :