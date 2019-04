Au moins 5 morts lors d'un recrutement dans l'armée en Guinée

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un défilé de l'armée guinéenne. (Photo d'illustration.)

Cinq personnes ont perdu la vie et plusieurs autres sont hospitalisées à l'issue des épreuves d'endurance physique dans l'armée guinéenne.

Les décès ont eu lieu dans les régions de Kankan dans l'est du pays et Nzérékoré dans le sud de la Guinée.

C'est le week-end dernier que les épreuves d'endurances physiques du test de recrutement dans l'armée guinéenne ont débuté.

Les cas de décès sont enregistrés après l'épreuve de course.

Selon des témoins, les victimes ont eu des malaises et des vertiges après une course de 8km en 45mn pour les hommes et 6km pour les femmes.

Selon des médecins de l'armée guinéenne le plus souvent c'est le cœur des candidats qui lâche.

C'est un drame qui arrive à des '' jeunes postulants non habitué au sport, ou encore qui ont des problèmes cardiaques ou d'hypertension''.

Ces épreuves physiques comprennent outre la course, les pompes et les abdominaux et vont se poursuivirent jusqu'au 11 avril.

Ces décès viennent relancer la problématique de l'obtention des documents administratifs en Guinée.

En effet, le dossier des candidats comporte le certificat de visite et de contre visite médicale.

Mais certains candidats pourraient se procurer ces documents sans se rendre dans des structures de santé agréés selon des sources proches du dossier.

Plusieurs autres candidats ont été admis à l'hôpital notamment dans les villes de Siguiri et de Kankan.