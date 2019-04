Au Soudan, les militaires disent avoir pris le pouvoir

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le président Omar el-Béchir a été destitué et arrêté. (Photo d'archives)

Le ministre de la défense du Soudan a annoncé à la télévision nationale la destitution et la détention en lieu sûr du chef de l'Etat Omar el-Béchir qui dirige le pays depuis près de 30 ans.

Cette décision tombe après quatre mois de manifestation contre le régime Soudanais.

Le Général Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf a aussi annoncé que l'armée supervisera un gouvernement de transition de deux ans qui sera suivi par des élections. Entre temps la constitution a été suspendue.

Le pays observera un mois de couvre-feu et toutes les frontières seront fermées jusqu'à nouvel ordre et le bureau du premier ministre et le parlement ont été dissous.

Depuis le 19 décembre, des centaines de milliers de Soudanais sont descendus dans la rue pour participer à des manifestations, suscitées au départ par l'augmentation du prix du pain, multiplié par trois.

Le mouvement a pris plus d'ampleur le 6 avril lorsque les manifestants ont décidé de faire un sit-in devant le quartier général de l'armée.

Le premier vice-président et ministre de la défense, le général de corps d'armée Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, a annoncé lors de son discours à la télévision nationale un cessez-le-feu global dans toutes les régions du Soudan et la libération immédiate de tous les détenus politiques.

Il a aussi reconnu que Béchir avait mal géré le pays et a présenté ses excuses pour les personnes qui sont décédées lors des manifestations dans le pays.

Il y a une heure, l'Association des professionnels soudanais a insisté sur le fait que toute administration de transition ne devra inclure personne du "régime tyrannique". Selon l'AFP, le collectif au coeur de la contestation des ces derniers mois a appelé à d'autres manifestations.

Quelques dates importantes sur Omar el-Béchir :

1989: prise du pouvoir à la faveur d'un coup d'État soutenu par les islamistes, contre le gouvernement démocratiquement élu de Sadek al-Mahdi.

2003: lance ses troupes contre une rébellion au Darfour (ouest), conflit qui a fait plus de 300 000 morts selon l'ONU.

2005: accord de paix avec la rébellion sudiste après plus de 21 ans de guerre civile.

2009: visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) pour "crimes de guerre" et "crimes contre l'humanité" au Darfour, puis en 2010 pour "génocide".

2010: élu président lors des premières élections multipartites, boycotté par l'opposition. Réélu en 2015.

2011: le Soudan du Sud proclame son indépendance. Khartoum perd les trois quarts de ses réserves pétrolières.

2013: manifestations contre la hausse du prix du carburant : des dizaines de morts officiellement, plus de 200 selon Amnesty.

8 avril 2019: destitué par l'armée, à l'issue d'une vague de contestation populaire débutée en décembre 2018, dirigée d'abord contre la hausse du prix du pain, puis contre le régime lui-même.

