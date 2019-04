Le fossile d’un lion géant retrouvé au Kenya

Copyright de l’image AFP Image caption "Simbakubwa kutokaafrika" parcourait l'Afrique orientale il y a environ 20 millions d'années.

Une nouvelle espèce de mammifère géant a été identifiée après que des chercheurs ont étudié des os qui avaient été conservés pendant des décennies dans le tiroir d'un musée kenyan.

L'espèce, surnommée "Simbakubwa kutokaafrika" signifiant "grand lion d'Afrique" en swahili, parcourait l'Afrique orientale il y a environ 20 millions d'années.

Mais l'énorme créature faisait partie d'un groupe de mammifères aujourd'hui disparus appelés hyénodontes.

La découverte pourrait aider à expliquer ce qui est arrivé à ce groupe animal spécifique.

Les hyénodontes - ainsi appelés parce que leurs dents ressemblent à celles d'une hyène moderne - étaient des carnivores dominants il y a plus de 20 millions d'années, selon National Geographic.

Mais elles ne sont pas liées aux hyènes.

"En raison de ses dents massives, Simbakubwa était un hyper-carnivore spécialisé, beaucoup plus grand que le lion actuel et peut-être plus grand qu'un ours polaire", a déclaré le chercheur Matthew Borths, cité par l'agence AFP.

En 2013, il faisait des recherches au Musée national de Nairobi lorsqu'il a demandé à voir le contenu d'une collection intitulée "hyènes", explique National Geographic.

La mâchoire de la créature et d'autres os et dents avaient été mis là après avoir été trouvés lors d'une fouille dans l'ouest du Kenya à la fin des années 1970.

M. Borths s'est associé à une autre chercheuse, Nancy Stevens, et en 2017. Ils ont commencé à analyser ces fossiles inhabituels.

Leurs conclusions ont été publiées dans le Journal of Vertebrate Paleontology cette semaine.