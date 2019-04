"L'ancien premier ministre malien a évité une motion de censure initiée par des députés de sa majorité".

Au Mali on attend toujours la nomination d'un nouveau premier ministre et d'un nouveau gouvernement après la démission fin de semaine dernière de Soumeylou Boubey Maïga et de son gouvernement.

L'ancien premier ministre a évité une motion de censure initiée par des députés de sa majorité.

Pour tenter de mieux comprendre le contexte politique dans lequel est intervenue cette démission et mettre en perspective les priorités qui pourraient attendre le prochain gouvernement écoutez l'analyse d'Etienne Faka Ba Cissoko, professeur d'Université et Directeur du Centre de Recherche d'Analyse politique et économique du Mali. Il répond aux questions de Raliou Hamed-Assaleh.