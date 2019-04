Copyright de l’image Getty Images Image caption Le paludisme est transmis par les moustiques infectés.

Le paludisme tue un enfant chaque deux minutes dans le monde. C'est l'une des maladies les plus meurtrières qui existent.

L'Afrique est le continent le plus frappé par cette maladie. Le Nigeria et la République démocratique du Congo font partie des pays les plus touchés au monde.

Lire aussi :

Un nouveau traitement contre le paludisme

Paludisme : un vaccin fiable à 38% testé au Burkina et au Mali

Près de la moitié des cas de paludisme en Afrique

Plus de 200 millions de nouveaux cas sont déclarés chaque année, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le paludisme est présent dans les tropiques mais l'Afrique est touchée de manière disproportionnée.

La plupart des cas et des décès dus au paludisme surviennent en Afrique subsaharienne, mais certaines parties de l'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale, du Pacifique occidental et des Amériques sont également à risque, selon les données de l'OMS.

En 2017, cinq pays représentaient près de la moitié des cas de paludisme dans le monde : Nigeria (25%), République démocratique du Congo (11%), Mozambique (5%), Inde (4%) et Ouganda (4%).

Image caption L'Afrique porte une part disproportionnellement élevée du fardeau mondial du paludisme.

Lire aussi :

David Beckham soutient la lutte contre le paludisme

Les conséquences cachées du paludisme pour les enfants

Voici ce que vous devez savoir sur cette maladie :

En 2017, on estimait à 219 millions le nombre de cas de paludisme dans 87 pays (chiffres de l'OMS);

On estime à 435 000 le nombre de décès dus au paludisme en 2017;

L'Afrique porte une part disproportionnellement élevée du fardeau mondial du paludisme - en 2017, la région a connu 92% des cas de paludisme et 93% des décès dus au paludisme.

Le paludisme est une maladie mortelle causée par quatre espèces différentes de parasites Plasmodium : P. falciparum, P. malariae, P. ovale et P. vivax;

Les parasites sont transmis à l'homme par les piqûres de moustiques femelles Anophèles infectées, appelés "vecteurs du paludisme";

La maladie est évitable et guérissable.

Lire aussi :

Un nouveau vaccin contre le paludisme testé à grande échelle au Malawi

Les chiens pour détecter le paludisme

Le financement total de la lutte contre le paludisme et de son élimination est estimé à 3,1 milliards de dollars en 2017.

Image caption • Le financement total de la lutte contre le paludisme et de son élimination est estimé à 3,1 milliards de dollars en 2017.

Le paludisme, une maladie évitable

La lutte contre le paludisme a connu des progrès constants la dernière décennie, mais depuis 2015, les progrès se sont stabilisés.

Cette maladie évitable et guérissable a encore un taux de mortalité élevé.

Le dernier Rapport mondial sur le paludisme de l'OMS (publié en 2018) indique qu'il n'y a pas eu de réduction significative du nombre de cas entre 2015 et 2017.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le paludisme est évitable et traitable.

Symptômes

Les symptômes du paludisme - fièvre élevée, maux de tête et frissons - apparaissent généralement 10 à 15 jours après la piqûre du moustique infecté.

Ils peuvent être légers et difficiles à reconnaître, mais s'ils ne sont pas traités dans les 24 heures, le paludisme à P. falciparum peut évoluer vers une maladie grave, entraînant souvent la mort.

Copyright de l’image Getty Images Image caption La fièvre, des frissons et des maux de tête sont les premiers symptômes du paludisme.

Qui est à risque ?

En 2017, près de la moitié de la population mondiale était exposée au paludisme.

Les enfants de moins de cinq ans constituent le groupe le plus vulnérable. En 2017, ils représentaient 61 % (266 000) de tous les décès dus au paludisme dans le monde.

Lire aussi :

Nouveau développement dans la lutte contre le paludisme

Un nouveau traitement contre le paludisme

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les nourrissons des zones touchées par le paludisme courent le risque de contracter la maladie.

D'autres groupes de population, comme les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, courent un risque considérablement plus élevé de contracter le paludisme.

Transmission

Dans la plupart des cas, le paludisme est transmis par les piqûres de moustiques anophèles femelles - il existe plus de 400 espèces différentes de moustiques anophèles, dont environ 30 sont des vecteurs du paludisme d'importance majeure.

Toutes les espèces vectrices importantes piquent entre le crépuscule et l'aube.

Copyright de l’image Getty Images Image caption En 2017, environ la moitié de toutes les personnes à risque de paludisme en Afrique étaient protégées par une moustiquaire imprégnée d'insecticide (Rapport mondial sur le paludisme de l'OMS).

Les moustiques anophèles pondent leurs œufs dans l'eau, qui éclosent en larves et finissent par émerger sous forme de moustiques adultes ; les femelles cherchent un repas de sang pour nourrir leurs œufs.

Lire aussi :

Un prototype d'alcootest pour dépister le paludisme

Gambie : le taux du paludisme en baisse

Prévention

L'OMS recommande la protection de toutes les personnes à risque de paludisme par des méthodes dont l'efficacité a été démontrée.

Deux formes de protection - les moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) et les pulvérisations intra-domiciliaires à effet rémanent (IRS) - sont efficaces dans un large éventail de circonstances.

Dormir sous des MII peut réduire le contact entre les moustiques et les humains en fournissant à la fois une barrière physique et un effet insecticide.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les moustiques infectés par l'une des quatre espèces différentes du parasite Plasmodium propagent la maladie.

Lire aussi :

Afrique du Sud: le paludisme inquiète

Résistance au traitement du paludisme

L'IRS consiste à pulvériser un insecticide à l'intérieur des maisons et des bâtiments, idéalement une ou deux fois par an.

Il est également possible de prévenir le paludisme en utilisant des médicaments antipaludiques adéquats pour les voyageurs, les femmes enceintes et les enfants.

Diagnostic et traitement

Le paludisme peut être traité et guéri - les cas suspects de paludisme peuvent être confirmés en 30 minutes ou moins à l'aide de tests de diagnostic parasitaires (microscopie ou test de diagnostic rapide).

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un diagnostic et un traitement précoces donnent les meilleurs résultats.

Selon l'OMS, le diagnostic et le traitement précoces du paludisme réduisent la maladie, préviennent les décès et diminuent les risques de transmission du paludisme.

Le meilleur traitement disponible, en particulier pour le paludisme à P. falciparum, est la thérapie combinée à base d'artémisinine (ACT).

Lire aussi :

Lutte contre le paludisme : grosses inquiétudes

Un savon pour sauver 100.000 vies du paludisme

Résistance aux insecticides et aux médicaments

L'OMS a averti que les moustiques anophèles montrent une résistance croissante aux insecticides et aux médicaments, ce qui entrave les progrès dans la lutte contre le paludisme.

On craint que les outils actuels de prévention et de contrôle ne cessent de fonctionner.

Les données du dernier rapport mondial sur le paludisme indiquent que 68 pays ont signalé une résistance à au moins un des cinq types d'insecticides couramment utilisés au cours de la période 2010-2017.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les échantillons de sang pour le paludisme devraient être vérifiés régulièrement afin de surveiller la résistance aux médicaments.

Lire aussi :

L'odeur du poulet contre le paludisme

La résistance aux médicaments antipaludiques est également un problème récurrent.

L'OMS affirme que la protection de l'efficacité des médicaments est essentielle pour le contrôle et l'élimination de la maladie - et préconise une surveillance régulière dans les pays où le paludisme est endémique.

L'objectif est de s'assurer que toute résistance aux médicaments est détectée le plus tôt possible et traitée rapidement et efficacement.

A regarder :