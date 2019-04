Le 2ème plus gros diamant de l'histoire trouvé au Botswana

Copyright de l’image Lucara Diamond Corp Image caption Le diamant a été trouvé dans la mine de Karowe

Le deuxième plus gros diamant non taillé de l'histoire a été extrait d'une mine au Botswana.

Le diamant de 1.758 carats (près de 352 g) a à peu près la taille d'une balle de tennis et a été sorti de terre par la Lucara Diamond Corp qui semble avoir le filon des grosses pierres.

Lucara dit avoir récupéré un certain nombre de diamants de grande valeur à Karowe depuis l'introduction de la nouvelle technologie et avoir trouvé 12 pierres de plus de 300 carats, dont un diamant de 72 carats et un de 327 carats en avril 2018.

Le plus gros diamant jamais découvert est le Cullinan de 3.106 carats, découvert en Afrique du Sud en 1905, avant l'exploitation minière industrielle.

Il a été trouvé il y a plus de 100 ans à seulement neuf mètres de la surface de la terre et a été extrait à l'aide d'un couteau de poche !

On était donc bien loin des techniques modernes d'exploitation minière industrielle qui utilisent des explosions pour extraire le minerai, puis des machines de broyage pour le décomposer davantage.

Il y a eu une série de grandes découvertes de diamants au cours des dernières années, qui ont été attribuées à de nouvelles machines de tri qui peuvent traiter les diamants sans les briser.

Il s'agit d'appareil d'extraction et de tri à rayons X qui permettent de détecter le carbone dans le minerai et ainsi éviter de briser les gros diamants.