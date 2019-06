CAN 2019 : Namibie, passer le cap du premier tour

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Sénégalais Famara Diedhiou tire un penalty lors du match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017 contre la Namibie.

La Namibie jouera sa troisième coupe d'Afrique des Nations cette année. Le pays n'est donc pas tout à fait novice.

Par contre, la sélection devra jouer de son mieux pour espérer passer le cap du premier tour de cette phase finale de la CAN. Le pays s'est arrêté au premier tour lors des deux précédentes éditions de la CAN auxquelles il a participé (1998 et 2008).

Quelques détails sur la sélection namibienne

Lire aussi :

CAN 2019 : la Guinée-Bissau, la Namibie et le Cameroun se qualifient

Les internautes commentent avec humour les groupes de la CAN 2019

Coach : le sélectionneur national Ricardo Mannetti (depuis Juin 2013)

Surnom de l'équipe nationale : Brave Warriors (Les Guerriers courageux)

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le namibien Ronald Ketjijere (à droite) défie Ruzaigh Gamildien du Celtic lors du match d'Absa Premiership entre l'Université de Pretoria et le Bloemfontein Celtic.

Principaux joueurs :

Capitaine : Ronald Ketjijere, 31 ans (University of Pretoria, Afrique du Sud)

Joueur le plus sélectionné dans l'histoire : Johannes Handjou (69 capes)

Meilleur buteur de l'histroire de la sélection : Gervaitus Un Knob (12 réalisations)

Lire aussi :

Les poules de la CAN 2019 connues

Participation à la CAN :

3ème participation à la CAN

1998 : 1er tour

2008 : 1er tour

2019 : Qualifié

Participation au Mondial :

La Namibie n'a jamais dépassé le cap du tour préliminaire.

Classement Fifa actuel

Afrique : 28ème

Mondial : 113ème

Copyright de l’image AFP/Getty Images Image caption L'ancien attaquant marocain Mustapha Hadji montre le bulletin de vote de la Namibie lors de la cérémonie de tirage au sort de la CAN 2019.

A retenir :

Même si la Namibie n'a pas encore participé à une Coupe du Monde, cette édition de la CAN sera sa 3ème participation après les éditions de 1998 et 2008.

Jusqu'ici, la sélection nationale a été éliminée à chaque fois à l'issue du premier tour.

Le pays est allé perdre en Zambie (4-1) lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN mais il s'est tout de même qualifié.

A regarder aussi sur la Namibie: