CAN 2019 : Zimbabwe, vaincre la malédiction du premier tour

Copyright de l’image Getty Images Image caption La sélection nationale zimbabwéenne lors de la CAN 2017.

Le Zimbabwe participe à la Coupe d'Afrique des Nations pour la 4ème fois. Mais son défi est d'arriver à dépasser ce fameux premier tour, un exploit que la sélection des Guerriers (The Warriors) n'a pas encore réussi à accomplir.

Voici quelques détails à connaître sur l'équipe nationale du Zimbabwe.

Coach : le sélectionneur national Sunday Chidzambwa (depuis décembre 2017)

Surnom de l'équipe nationale : The Warriors (Les Guerriers)

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le capitaine et milieu de terrain zimbabwéen Willard Katsande, lors d'une conférence de presse d'avant-match au Gabon en 2017.

Quelques joueurs :

Le capitaine et milieu de terrain Willard Katsande, 31 ans joue pour le club sud-africain Kaizer Chiefs.

Oscar Machapa, défenseur, 31 ans (AS Vita Club, RDC)

Marvelous Makamba, milieu de terrain 25 ans, (Vitesse Arnhem, Pays-Bas)

Khama Billiat, attaquant, 28 ans (Mamelodi Sundowns , Afrique du Sud)

Costa Khamoinesu, défenseur, 33 ans (Sparta de Prague, République tchèque)

Participations à la CAN :

4ème participation à la CAN

• 2004 : 1er tour

• 2006 : 1er tour

• 2017 : 1er tour

• 2019 : Qualifié

Participations au mondial :

Aucune, ils n'ont jamais dépassé le cap du tour préliminaire.

De plus, le Zimbabwe a été exclu des qualifications au Mondial 2018 en Russie à cause d'une dette non acquittée envers son ancien sélectionneur brésilien, José Claudinei Georgini.

Classement Fifa actuel: 113e Afrique. 110e Mondial

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le défenseur zimbabwéen Oscar Machapa (en jaune, à gauche) lors d'un match de la CHAN 2009.

A retenir :

Ce sera la 4ème participation du Zimbabwe à la CAN après les éditions de 2004, 2006 et 2017.

Le pays a été éliminé au premier tour à chaque fois.

La sélection a battu le Congo 2-0 lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN.

Les joueurs Zimbabwéens évoluent pour la plupart en Afrique du Sud.

