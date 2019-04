Copyright de l’image Getty Images Image caption Des maisons détruites et des arbres à terre après le passage du cyclone Kenneth.

Des centaines de milliers de personnes auraient besoin d'aide humanitaire à cause du cyclone Kenneth, selon le gouvernement mozambicain.

Les autorités mozambicaines ont envoyé des équipes dans le nord du pays pour évaluer les dégâts causés par le cyclone Kenneth.

Dans la province de Cabo Delgado, la plus touchée par le cyclone, des maisons ont été endommagées, et de fortes pluies sont attendues dans la zone, où il y a un risque élevé d'inondations et de glissements de terrain.

Karin Manente, un responsable du Programme alimentaire mondial, a déclaré à la BBC que les organisations d'aide humanitaire avaient commencé à distribuer de la nourriture aux habitants de la côte nord-est du Mozambique.

Les deux cyclones qui ont ravagé en un mois le Mozambique sont sans précédent dans l'histoire récente, a déclaré vendredi l'Organisation météorologique mondiale (OMM), une institution spécialisée de l'ONU.

Le cyclone Kenneth a balayé la côte nord du Mozambique cette semaine, un mois à peine après le passage du cyclone Idai, qui a touché aussi le Malawi et le Zimbabwe, faisant plus de 1.000 morts.

"Il n'y a aucun souvenir de deux tempêtes d'une telle intensité frappant le Mozambique au cours d'une même saison", a ajouté l'OMM, qui qualifie Kenneth de "cyclone tropical sans précédent".

