Copyright de l’image Getty Images Image caption Un enseignant en classe dans une école de formation au Burkina Faso (illustration).

Six personnes, parmi lesquelles cinq enseignants, ont été tuées vendredi soir par des djihadistes dans la province du Koulpélogo, dans le Centre-est du pays.

"Des jihadistes ont tué cinq enseignants de l'école du village de Maïtaougou, non loin de la commune de Comin-Yanga et un conseiller municipal de la même localité", a déclaré une source sécuritaire.

Quatre enseignants ont été tués vers 17h00 par les assaillants qui ont attaqué l'école du village.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Des gendarmes burkinabé sécurisent une exploitation minière où un membre du personnel a été enlevé (illustration).

Un autre instituteur, grièvement blessé au cours de cette attaque, a succombé quelques heures plus tard à ses blessures.

Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a condamné l'assassinat des cinq enseignants.

Selon lui, "cet assassinat traduit la volonté des forces obscures de plonger le pays dans les ténèbres."

Le Burkina Faso fait face, depuis près de cinq ans, à des attaques djihadistes dans le nord, l'est et le centre-est du pays, avec plus de 300 morts.

