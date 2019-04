''Plus de 90 cas d'Ébola en quatre jours'' en RDC

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un médecin vérifie la température d'un congolais à Mpondwe, dans l'ouest de l'Ouganda, à la frontière de la RDC.

Un total de 93 cas d'Ébola ont été confirmés au cours des quatre derniers jours en République démocratique du Congo, soit en moyenne plus de 23 par jour, selon une agence humanitaire.

Un nombre record de 27 cas ont été signalés lundi - plus du double du précédent record de 13 en une seule journée, a ajouté le Comité international de secours (IRC).

L'agence a indiqué que toutes les opérations médicales, sauf les opérations vitales, ont été interrompues pendant plus d'une semaine pour des raisons de sécurité dans les ''points chauds'' d'Ébola : Butembo et Katwa, à l'est de la RDC.

Dans la région, les activités sont régulièrement entravées par l'insécurité et les violences des groupes armés.

Des centres de traitement Ébola, au nombre de cinq, ont été attaqués au cours des deux mois écoulés et un médecin camerounais déployé par l'OMS a été tué le 19 avril.

De source congolaise, la victime participait à la réunion d'une équipe anti-Ebola prise pour cible par un groupe rebelle.

Des croyances superstitieuses persistent également au sujet d'Ébola et des personnes accusent les étrangers de l'apporter dans le pays.

Depuis le début de l'épidémie, "au total, il y a eu 957 et 411 personnes guéries", selon le ministère de la Santé.

L'actuelle épidémie d'Ebola en RDC est la plus grave dans l'histoire du virus à fièvre hémorragique, après celle qui a tué plus de 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest en 2014.

