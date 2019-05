Fabregas présente un nouveau titre et parle de son grand frère Fally Ipupa

Copyright de l’image Fabregas Image caption Le chanteur congolais Fabregas sort ce 3 mai son nouveau single '' Epave".

Le chanteur congolais Fabregas a dévoilé en exclusivité dans l'émission musicale ''C'est le moment'', présentée par Ata Ahli Ahebla, son nouveau single intitulé ''Epave'', qui sort ce 3 mai.

Cette chanson ouvre la voix à son nouvel album ''Cible'', dont la sortie est prévue le 13 juin.

Dans ''Epave'', Fabregas raconte l'histoire d'une douloureuse séparation amoureuse dans laquelle un homme quitte sa femme pour une autre.

La femme exprime son désarroi et estime avoir été "usée" et jetée comme une épave. Ironie du sort, ''l'homme se fait lui aussi jeter par la nouvelle femme'', explique Fabregas qui invite à plus de respect envers les femmes.

Image caption Le chanteur congolais Fabregas était l'invité de l'émission musicale ''C'est le moment le moment'' de BBC Afrique.

L'auteur de "Mascara" (Ya mado) a par ailleurs appelé à l'union sacrée dans la musique congolaise qui, selon lui, est minée par des histoires d'ego et la guéguerre qui retardent cette musique.

Fabregas n'a pas hésité à remercier son ''grand frère'' Fally Ipupa.

Image caption Ata Ahli Ahebla présente l'émission "C'est le moment" sur BBC Afrique.

