Pensions controversées au Nigeria

A Kano dans le nord du Nigeria les populations dénoncent la pension à vie accordée a certains à certains dignitaires alors que les attaques de Boko Haram sont récurrentes selon elles.

Le parlement régional de l'état de Kano au nord du Nigeria vient d'adopter une loi qui accorde des avantages exorbitants à son président et au vice-président.

La loi controversée donnera au président de la Chambre et au vice-président une pension à vie et un voyage médical annuel à l'étranger.

Elle leur accordera aussi une voiture neuve tous les quatre ans.

Ils auront également accès à des voyages médicaux annuels à l'étranger ou dans le pays.

Le montant de la pension n'a pas été précisé, mais si le gouverneur l'approuve, l'État de Kano sera le premier au Nigéria à appliquer une telle mesure.

Cette décision a été vivement critiquée dans cette région en proie aux récurrentes attaques de Boko Haram.

Transparency International considère le Nigéria comme hautement corrompu selon son indice de perception de la corruption.

Dans ce pays, le taux de chômage est en nette augmentation et l'accès aux soins de santé et à l'éducation est limité.

Le Nigéria compte le plus grand nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté au monde et Kano est l'État le plus peuplé du pays.