Les femmes manifestent pour la paix en zone anglophone

Copyright de l’image Getty Images Image caption Devant le premier ministre, les femmes de Bamenda demandent l'ouverture de dialogue entre les protagonistes afin qu'elles puissent reprendre leurs activités

Plusieurs centaines de femmes ont manifesté jeudi à Bamenda pour exiger le retour de la paix dans leur région devant le tout nouveau premier ministre.

Munies des pancartes ces femmes des régions anglophones secouées par une profonde crise sociopolitique, ont organisé jeudi un sit-in à Bamenda à l'occasion de l'arrivée du premier ministre Joseph Dion Ngute, dont c'est la toute première visite dans la localité depuis sa nomination.

Vêtues de noire, et brandissant des pancartes dénonçant les abus dont elles sont victimes, les manifestantes ont demandé au chef du gouvernement d'amener les protagonistes de la crise dans les régions anglophones à engager le dialogue afin qu'elles puissent reprendre leurs activités et se prendre en charge.

Joseph Dion Ngute a exhorté ces femmes à demander à ceux qui ont pris les armes de s'inscrire dans la logique du processus de paix.

" S'il vous plait, dites à vos enfants qui sont en brousse de déposer les armes. Si c'est le dialogue on va organiser. Si c'est le travail on va trouver. On n'a aucune raison de lutter contre eux". C'est la raison de ma présence parmi vous a-t-il indiqué.

Selon un rapport rendu public le 2 mai dernier par l'ONG International Crisis group, en vingt mois d'affrontements armés dans les deux régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, le conflit a fait 1.850 morts, 530.000 déplacés internes et des dizaines de milliers de réfugiés.