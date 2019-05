Crash d'un hélicoptère de l'armée camerounaise

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un hélicoptère de l'armée camerounaise. ( Photo d'illustration)

Un policier tué et six blessés dans un crash d'hélicoptère en zone anglophone au nord-ouest du pays.

Il s'agit d'un appareil de l'armée camerounaise qui s'est écrasé lundi dans la localité d'Elack OKU avec à son bord des autorités régionales. Les circonstances de ce crash ne sont pas encore déterminées.

Un officier de la police camerounaise, tué et six blésés notamment trois membres de l'équipage et trois sous-préfets ont été recensés.

L'appareil s'est écrasé lors de son atterrissage, a confirmé à la BBC le général de brigade Agha Robinson, commandant de la 5e région militaire basée à Bamenda.

Le responsable militaire, n'a cependant pas donné de précisions sur les causes de l'accident.

Selon lui l'appareil a quitté Bamenda pour déposer ces autorités dans leurs localités après un séjour dans cette ville à l'occasion de la visite du premier ministre.

Une enquête a été ouverte selon les sources sécuritaires.

Les blessés ont été pris en charge et évacués vers les structures médicales de la place.