Mondial U20 de football : le Sénégal bat le record du but le plus rapide

Copyright de l’image Getty Images Image caption Amadou Sagna a battu le record du but le plus rapide en Coupe du monde des U20, qui était détenu depuis 34 ans par le Nigérian Monday Odiaka.

Le Sénégalais a battu le record du but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du monde des moins 20 (U20) avec un but d'Amadou Sagna marqué en 9 secondes 6 tierces après le coup d'envoi.

Sagna est l'auteur des trois buts (1ère minute, 29e et 50e) de ce match joué contre Tahiti, dans le groupe A.

Le Sénégalais bat le record du Nigérian Monday Odiaka, auteur à 14 secondes après le coup d'envoi d'un match contre le Canada, lors de la Coupe du monde U20 1985.

Le joueur de Cayor Foot a marqué après quatre passes de son équipe, en exploitant une déviation de la tête de Youssouph Badji.

La 22ème édition de la Coupe du monde des U20, ouverte ce jeudi, prendra fin le 15 juin. Elle se tient en Pologne.

L'Afrique est représentée par le Sénégal, le Mali, l'Afrique du Sud et le Nigeria.

