L'environnementaliste salue la loi récemment promulguée par le président Cyril Ramaphosa. L'Afrique du Sud fait partie des plus grands pollueurs dans le monde (1er en Afrique et 14e mondial).

Selon le chercheur, c'est une bonne décision qui permettra au premier pollueur africain de réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

Mais elle pourra aussi faire des émules chez certains chefs d'État africains qui vont peut-être emprunter la même voie, selon Adams Tidjani.

M. Tidjani dit avoir un sentiment mitigé par rapport à l'impact réel de cette nouvelle loi en Afrique du Sud et dans le continent.

Convaincu que la pollution africaine est inférieure à 5 %, contrairement à celle des pays d'Europe et d'Amérique, le physicien-environnementaliste dénonce le lourd tribut payé par l'Afrique par rapport aux changements climatiques.

"Non seulement l'Afrique paie le plus lourd tribut par rapport aux changements climatiques, mais elle n'est pas récompensée à la hauteur de sa contribution à cette lutte", regrette-t-il.

Au moment où les États-Unis, le Canada, la Russie et la Chine ne font pas assez d'efforts, à ses yeux, pour changer leurs comportements anti-écologiques.

"Tout récemment, quand Donald Trump (le président américain) a jeté le discrédit sur le réchauffement climatique, on n'a rien dit. Mais si c'était un pays africain qui avait pris une telle décision, on aurait décrété un embargo contre ce pays-là", souligne Adams Tidjani.

Le physicien se rappelle que les bailleurs avaient refusé de financer le projet de centrale à charbon du président sénégalais Abdoulaye Wade.

Il fustige l'esprit partisan des bailleurs dans ce domaine, suggérant aux négociateurs africains sur les questions du climat de se battre pour un "Ordre mondial sur le climat".

"J'ai toujours dit aux négociateurs africains de se battre pour avoir un Ordre mondial sur le climat, à l'image de l'Ordre mondial sur le commerce et l'Ordre mondial sur l'énergie", propose Adams Tidjani."Il faut faire en sorte qu'il y ait des pénalités, quel que soit le pays, lorsque quelqu'un ne respecte pas les règles édictées pour lutter contre les changements climatiques", ajoute-t-il.

L'utilité du transfert technologique

Étant donné que l'Afrique est le plus impacté par la pollution atmosphérique, le physicien plaide qu'on permette au continent d'accéder aux technologies vertes.

"Les Européens et les Américains veulent faire de l'Afrique un marché pour écouler tout ce qui est produit solaire. Or, il ne pourra y avoir de développement durable en Afrique que lorsque les Africains eux-mêmes seront capables de fabriquer les photopiles et les batteries, et de monter les centrales solaires", déclare-t-il.

"Aujourd'hui, si vous faites installer une centrale solaire par des Français et qu'elle tombe en panne, vous serez obligés d'appeler les Français pour la réparer, parce qu'on ne maîtrise pas la technologie. C'est très compliqué", regrette Adams Tidjani.

Il estime que l'Afrique et le monde ont besoin, pour réussir dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, de combiner leurs efforts.

L'exemple de l'orchestre

"Dans un orchestre, quand quelqu'un ne joue pas sa partition, la musique ne peut pas être bonne", fait-il remarquer.

A son avis, les citoyens du monde ont besoin de travailler ensemble, de chercher ensemble des solutions à leurs problèmes.

"Les uns ne peuvent pas ramer dans une direction et les autres dans le sens contraire. Et c'est ce que les États-Unis sont en train de faire actuellement, et personne ne dit rien", renchérit M. Tidjani.

Il est auteur d'une thèse en géophysique appliquée à la physique nucléaire et d'une thèse d'État sur les plastiques. En 2003, il a conçu la première formation académique sur l'environnement au Sénégal.

Adams Tidjani a lancé en 2014 le premier institut des métiers de l'environnement et de la météorologie au Sénégal, où sont formés des techniciens supérieurs des métiers de l'environnement et de la météorologie.

La taxe carbone, fixée à 120 rands (7,3 euros, moins de 5 000 FCFA), va entrer en vigueur le 1er juin 2019 en Afrique du Sud.

