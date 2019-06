Manifestation contre les "médias occidentaux" au Burundi

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un lot de microphones dans un studio de radio. ( Photo d'illustration)

Plusieurs dizaines de protestataires sont descendus dans la rue pour manifester contre les "médias occidentaux" à qui ils reprochent d'avoir donné une tribune aux opposants politiques du régime en place.

Radio France internationale (RFI), TV5 Monde et Le Monde sont les groupes de presse en cause.

Ces médias ont réalisé une interview avec Marguerite Barankitse, une militante des droits de l'homme vivant à l'étranger et opposée au régime burundais.

L'appel à manifester ce samedi a été lancé sur les réseaux sociaux et encouragé par une "organisation indépendante" pro-gouvernementale.

La semaine dernière, RFI a interviewé Marguerite Barankitse qui, est depuis 2015, une des plus virulente critique du régime de Nkurunziza.

RFI n'a pas fait de commentaire pour le moment. Lundi, l'organisme de régulation des médias au burundais a déclaré qu'il prendrait des mesures contre RFI pour violation du principe d'impartialité journalistique au cours de l'entretien.

En mars dernier, le régime de Bujumbura a interdit à la BBC et à Voice of America d'opérer et de diffuser leurs programmes dans le pays.

Jeudi, la Commission internationale des droits de l'homme de la Chambre des communes du Canada a rendu hommage à Marguerite Barankitse et à deux autres personnes originaires des Philippines et du Bangladesh pour leur courage en tant que défenseurs des droits de l'homme.